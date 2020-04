“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di oggi riguarda le “Lasagne alla Parmigiana”, il cui nome proviene dal latino “parma”, cioè scudo trattandosi di un piatto a strati sovrapposti quasi fosse un vero e proprio scudo.

Tempo di preparazione: un’ora.

Ingredienti per sei persone: 500 grammi di lasagne all’uovo; un chilo di melanzane; 400 grammi di mozzarella; 700 grammi di salsa di pomodoro; 80 grammi di parmigiano grattugiato; una cipolla; basilico, olio di semi, olio evo e sale q.b..

Preparazione: sciacquare le melanzane, asciugarle, tagliarle a rondelle e friggerle nell’olio di semi bollente in entrambe le facciate, scolarle con un schiumarola e asciugarle sulla carta assorbente. In una pentola, con l’olio evo, rosolare la cipolla sbucciata e tagliata sottile, versare la salsa di pomodoro, aromatizzare col basilico, salare e lasciare proseguire la cottura per 15 minuti; in una pirofila, bagnata leggermente e uniformemente con l’olio evo, poggiare uno strato di lasagne condite con la salsa, sovrapponetele con uno strato di melanzane fritte e la mozzarella affettata, ricoprire di salsa di pomodoro e ripetere l’operazione sino all’esaurimento degli ingredienti facendo attenzione di terminare con la salsa ed il parmigiano grattugiato. Infine, cuocere in forno per 30 minuti a 180 gradi.

Buon appetito!