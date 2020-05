“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta che vi proponiamo oggi è un gustoso “Sformato di zucca e amaretti”. Si tratta di un dolce adatto a qualunque momento della giornata e risale all’anno 1000, inventato dagli Arabi.

Tempo di preparazione: 50 minuti.

Ingredienti per quattro persone: un chilogrammo di zucca; 100 grammi di farina; 70 grammi di zucchero; 100 grammi di amaretti sbriciolati; tre uova; una bustina di lievito vanigliato; burro e cannella in polvere q.b..

Preparazione: mondare la zucca togliendo pelle e semi, tagliarla a pezzetti e cuocerla in forno a 180 gradi per venti minuti; togliere la zucca dal forno e schiacciarla nel passaverdura depositando la crema ottenuta in una boule; con uno sbattitore elettrico montare le uova pulite insieme allo zucchero, aggiungere la zucca, gli amaretti sbriciolati, la farina, il lievito, il burro fuso e la cannella; mescolare il tutto con un cucchiaio di legno. Infine, mettere il composto in formelle imburrate e cuocere in forno a 180 gradi per venti minuti; togliere dal forno le formelle, lasciare raffreddare leggermente e versare il contenuto di ciascuna in un vassoio da portata. Buon appetito!