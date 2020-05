“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina, la ricetta che proponiamo oggi è la “Torta ai pistacchi”. Si tratta di un dessert gradito in ogni momento della giornata. I pistacchi sono frutti originari del Medio Oriente già noti ai Romani ma solo nel Medioevo se ne diffuse la coltivazione.

Tempo di preparazione: un’ora.

Ingredienti per 6 persone: 170 grammi di farina; 180 grammi di zucchero; 100 grammi di burro; quattro uova; un bicchiere di latte; 250 grammi di pistacchi sgusciati e pelati; una bustina di lievito; marmellata di albicocche q.b..

Preparazione:

In un recipiente sbattere i tuorli con lo zucchero e poi versare il burro, il latte e 70 grammi di pistacchi tritati, unire gli albumi montati a neve rimestando dall’alto verso il basso, versare la farina già setacciata con il lievito e mescolare. Mettere l’impasto in una tortiera imburrata e con un velo di farina e mettere in forno a 180 gradi per 50 minuti. Quando la cottura sarà terminata togliere la torta dal forno, lasciarla leggermente raffreddare, metterla in un piatto da portata, coprirla con la marmellata di albicocche e i pistacchi tritati avanzati. Buon appetito!