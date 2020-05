’O cafè batte il virus, riapre il Gambrinus

“Il Gambrinus è sopravvissuto a due guerre mondiali, al terremoto dell’Ottanta, al colera, resisterà anche al Covid-19 e resterà un faro per la città”.

Così Massimiliano Rosati, uno dei proprietari della storica caffetteria partenopea che dà su Piazza del Plebiscito, celebra la riapertura del bar avvenuta stamattina con il via libera alle consumazioni ai tavoli anche in Campania.

Il Gambrinus non aveva riaperto nelle ultime due settimane perché il core business dell’azienda non è il caffè al volo, ma la consumazione-conversazione al tavolo, nel godersi la piazza simbolo della città.

“Fortunatamente – spiega Rosati – i tavoli possono essere più vicini di quanto sembrava e li abbiamo posizionati ottemperando alle indicazioni. Stamattina abbiamo celebrato Daniela, la prima cliente, una salernitana che vive da tanti anni a Roma. Abbiamo deciso di aprire facendo un brindisi con una tazzina di caffè, per augurarci il meglio, anche se sappiamo che il periodo è ancora difficile”.

Il Gambrinus dunque riparte, guardando al futuro con la forza della storia. Ai suoi tavoli hanno bevuto Oscar Wilde, Gabriele D’Annunzio e Jean Paul Sartre, si sono rilassati Eduardo De Filippo e Totò, si sono intrattenuti i Presidenti della Repubblica da Enrico De Nicola a Napolitano e Mattarella. Tutti appassionati dei suoi dolci e del caffè, simbolo di un bar che nell’800 venne aperto con il nome di un nobile delle Fiandre a cui si attribuisce l’invenzione della birra. Un tocco di esotismo per una caffetteria che viene invece identificata in tutto il mondo con Napoli.

“I turisti amano il Gambrinus – ricorda Rosati – non perdono la tappa per godersi il Plebiscito. Da chi viene per passare alcuni giorni a Napoli fino ai croceristi, che nella giornata partenopea ci inseriscono tra le loro tappe. Quest’anno non ci saranno, ma li aspettiamo”.

Li aspettano anche i dipendenti del bar, richiamati al lavoro, ma non tutti: “Abbiamo circa 40 dipendenti – continua Rosati – ma al momento ne abbiamo richiamati la metà. Oggi c’è stato un movimento blando di clienti come ci aspettavamo, le persone sono ancora un po’ timorose e il turismo non c’è, ma siamo fiduciosi, abbiamo avuto grandi manifestazioni di affetto, in tanti ci hanno chiamato per complimentarsi e ci hanno dato una grande energia positiva. La scorsa settimana abbiamo celebrato i 160 anni e abbiamo avuto gli auguri di Bocelli, Gassmann, Rosolino, ci hanno promesso che torneranno presto. Tutto ripartirà”.