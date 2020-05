“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina oggi vi proponiamo un dolce veramente squisito: la Torta di carote. È una ricetta svizzera, Paese in cui da secoli questo ortaggio viene prodotto in grandi quantità.

Tempo di preparazione: un’ora

Ingredienti per sei persone: 500 grammi di carote; 200 grammi di mandorle pelate; 300 grammi di zucchero; 300 grammi di burro; 200 grammi di tuorli d’uovo; 200 grammi di albumi di uovo; 350 grammi di farina; 1 dl di latte; 30 grammi di lievito; 100 grammi di yogurt; buccia grattugiata di limone e cannella in polvere q.b..

Preparazione: pulire e grattugiare le carote; in uno sbattitore montate il burro con metà dello zucchero poi, a velocità più bassa, versate i tuorli d’uovo, la farina, le mandorle, le carote, la buccia grattugiata di limone, il lievito, la cannella ed il latte. Montare a neve gli albumi con lo zucchero rimasto e unire il tutto al composto di carote. Passare del burro e della farina in una tortiera, unire il composto e mettere in forno caldo a 180 gradi, lasciando cuocere per 45 minuti. Togliere la torta dal forno, versare in un piatto da portata, lasciare leggermente raffreddare, versare sopra qualche cucchiaiata di yogurt e servire.

Buon appetito!