Gli oscar della letteratura 2020: le nomination

Nel mondo del cinema le nomination degli Oscar, i più importanti premi al mondo per il cinema, nel 2019 sono arrivati alla loro 91ª edizione. Sono assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che riunisce circa ottomila professionisti del settore. La notte degli Oscar, è la serata in cui viene assegnato un premio ambito e seguitissimo tanto dagli attori e dai registi quanto dai fans. Le categorie degli Oscar del cinema sono ventiquattro; ma a differenza dei Golden Globe, gli Oscar premiano solo i film (non le serie), ed assegnano i premi tecnici (trucco e fotografia, per intenderci). Anche il mondo dei libri ha i suoi premi e le sue serate di gala, com’è giusto che sia. In un Paese come l’Italia in cui si legge sempre meno non vengono tuttavia ignorati i talenti che, di anno in anno, scalano le classifiche letterarie.

Il Premio internazionale Golden Books Awards 2020, l’oscar della letteratura in Italia, anche quest’anno ha selezionato un gruppo di autori, ritenuti nel panorama italiano coloro che si sono distinti per particolari meriti artistici e mediatici nell’ultimo anno. Gli oscar della letteratura del 2020 verranno assegnati nel maestoso Hotel Terminus di Napoli, quando allo spoglio delle buste da parte del giornalista Andrea Pressenda (Sky) verranno letti i nomi dei vincitori, ognuno nella propria categoria di merito. Il premio, promosso dall’Accademia degli artisti, vedrà come ospite d’onore il celebre scrittore Fabrizio Caramagna. Saranno inoltre presenti nella distribuzione dei premi l’attore Giovanni Caso, il poeta Roberto Colonnelli, Alessandro Ginori, e il Giuseppe Barra, del Centro culturale Studi storici di Eboli. Le nomination valgono per le seguenti categorie: Premio assoluto, premio alla critica, alla cultura, alla letteratura, alla trama, all’alto merito narrativo e premio della giuria.

Nella lista testuale delle Nomination all’ambita Statuetta Oscar sono stati menzionati numerosi scrittori. Tra i candidati all’oscar: Luciano Varnadi Ceriello con Il segreto di Marlene, Stefania Divertito con Chernobyl Italia, Giorgio Venturini con Il cielo e un migliaio di stelle, Lelia Bice Zanardelli con Lager 33, Giannantonio Spotorno con Ti racconto la politica, Danilo Campanella con Il libro delle guerre dei signori, Marinella Tumino con L’urlo del Danubio, Duilio Celenza con Il racconto di una futura leggenda, Marco Bussoli con La persistenza dell’anima, Celestine Chidiebere con La guarigione delle memorie, Luigi Anastasio con L’ultima crociata dei D’Altavilla, ed inoltre Cristiano Calì, Marco Musso, Bruno Scarpini, Gabriella Pirazzini, Antonio Agosta, Gianluca Di Stefano. A causa della pandemia Covid-19, verrà comunicata soltanto prossimamente la data definitiva della serata di gala.