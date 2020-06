“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina la ricetta di oggi riguarda uno dei dolci italiani più conosciuti al mondo: il Tiramisù. La prima elaborazione di questo dolce risale al Seicento e fu ad opera di pasticceri senesi incaricati di produrre un dessert in onore di Cosimo terzo de’ Medici, granduca di Toscana. Solo nel Novecento alla ricetta originale fu aggiunto il cacao.

Tempo di preparazione: un’ora.

Ingredienti per sei persone: 500 grammi di biscotti savoiardi; sei uova; 500 grammi di mascarpone; 120 grammi di zucchero; 4 tazzine di caffè; cacao in polvere e sale q.b..

Preparazione: aprire le uova e togliere i tuorli dagli albumi; sbattere i tuorli con metà dello zucchero. In una piccola insalatiera, mescolare il mascarpone ed i tuorli sbattuti; montare gli albumi a neve con un pizzico di sale e lo zucchero rimasto continuando a montare e mescolare delicatamente dal basso verso l’alto. In una pirofila, disporre uno strato di savoiardi, bagnare con il caffè e coprire con la crema di mascarpone, spolverando con il cacao in polvere; ripetere per un secondo strato, distribuire un terzo strato di savoiardi, coprire con la crema al mascarpone rimasta e conservare il dolce in frigo per un’ora prima di servire.

Buon appetito!