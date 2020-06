Prorogata la mostra “Impressionisti segreti”

La mostra Impressionisti Segreti sarà visitabile fino a domenica 7 giugno nello Spazio Generali Valore Cultura a Palazzo Bonaparte.



La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20, e nel rispetto delle norme di sicurezza potranno entrare 5 visitatori ogni 5 minuti, per un massimo di 60 visitatori all’ora. Anche se si potrà acquistare il biglietto sul posto, per garantire ai visitatori l’ingresso alla mostra è caldamente consigliata la prenotazione, sul sito www.mostrepalazzobonaparte.it



La mostra

Impressionisti Segreti, la prima mostra ospitata a Palazzo Bonaparte, è un’opportunità unica per ripercorrere la storia dell’Impressionismo tramite cinquanta capolavori di grandi artisti quali Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Gauguin e tanti altri, custoditi nelle più importanti collezioni private e generosamente prestati solo per questa straordinaria occasione.

La cura della mostra è affidata a due esperte di fama internazionale: Marianne Mathieu, direttrice scientifica del Musée Marmottan Monet di Parigi - sede delle più ricche collezioni al mondo di Claude Monet, e Claire Durand-Ruel, discendente di Paul Durand-Ruel, colui che ridefinì il ruolo del mercante d’arte e primo sostenitore degli impressionisti.



La mostra Impressionisti Segreti è prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia.

Gode del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’Ambasciata di Francia in Italia e della Regione Lazio. È realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, ed è sostenuta da Generali Italia attraverso Valore Cultura, il programma per rendere l’arte e cultura accessibili a un pubblico sempre più ampio.



Special partner della mostra è Q8 che, dopo il sostegno alle mostre di Pollock ed Escher, prosegue il suo impegno nella promozione dei valori legati alla cultura e all’arte.



La mostra Impressionisti Segreti fa parte del progetto “L’Arte della solidarietà”, realizzato da Susan G. Komen Italia e Arthemisia, insieme per portare bellezza anche nelle vite delle persone meno fortunate.



Generali Valore Cultura

L’iniziativa è sostenuta da Generali Italia attraverso Valore Cultura, il programma per rendere l’arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più ampio. Con Valore Cultura, Generali Italia promuove l’arte e la cultura su tutto il territorio italiano per avvicinare un pubblico vasto e trasversale - famiglie, giovani, clienti e dipendenti - al mondo dell’arte attraverso l’ingresso agevolato a mostre, spettacoli teatrali, eventi e attività di divulgazione artistico-culturali con lo scopo di creare valore condiviso.



La mostra vede come hospitality partner Hotel de Russie e Hotel de la Ville, del gruppo Rocco Forte Hotels.

L’evento è consigliato da Sky Arte. Catalogo edito da Arthemisia Books.