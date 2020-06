Roma, I mille volti della ceramica di Guerrino Tramonti

Roma omaggia Guerrino Tramonti. La Capitale ricorda il maestro della ceramica nato a Faenza (1915-1992) con una prestigiosa mostra allestita nella Casina delle Civette di Villa Torlonia (Via Nomentana, 70). La personale Alchimie di terra e di luce. I mille volti della ceramica di Guerrino Tramonti, allestita dall’11 giugno al 27 settembre 2020, costituisce un grande riconoscimento al ceramista, scultore e pittore fra i più affermati del XX secolo in Italia. La location scelta come teatro dell’evento rappresenta l’eccellenza dello Stile Liberty, dove le opere in ceramica, i dipinti e gli arazzi dell’artista – una cinquantina quelle esposte – dialogano con le decorazioni delle sale del Museo, in particolare con gli arredi, come pavimenti e maioliche di rivestimento, insieme alle vivaci cromie delle vetrate.

L’esposizione, curata da Maria Grazia Massafra, Raffaella Lupi e Stefania Severi, è stata promossa dall’assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali di Roma Capitale. L’iniziativa è patrocinata dall’associazione Italiana Città della ceramica (Aicc), dal Comune di Faenza e dal Museo internazionale delle ceramiche (Mic). L’organizzazione è firmata dalla Fondazione Guerrino Tramonti, in collaborazione con la Cooperativa sociale Apriti Sesamo e la Galleria Sinopia di Roma.