“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina, oggi vi proponiamo una “dolcissima” ricetta: il Crème Caramel all’Arancia. Si tratta di un dessert di provenienza francese (tradotto: crema caramellata), già preparato nell’Antica Roma e addolcito, però, con il miele.

Tempo di preparazione: due ore più il raffreddamento.

Ingredienti per sei persone: 4 uova; 300 grammi di zucchero; un’arancia; 5 dl di latte; una stecca di vaniglia.

Preparazione: in una pentola scaldare il latte, in seguito mettere in infusione la cannella nel latte e coprire con un coperchio per 20 minuti; in una ciotola sbattere le uova con 110 grammi di zucchero, unire la scorza grattugiata dell’arancia e versare a filo il latte mescolando delicatamente. Mettere sul fuoco un tegame con lo zucchero residuo e 4 cucchiai d’acqua, cuocere rimestando il composto con un cucchiaio sino ad ottenere un caramello, distribuirne parte in uno stampo, versare il preparato e cuocere prima a bagnomaria per un’ora e poi in forno a 130 gradi per 30 minuti. Al termine, togliere lo stampo dal forno, far raffreddare e mettere in frigorifero per 3 ore, sformare e servire il dolce in un piatto da portata con il caramello conservato.

Buon appetito!