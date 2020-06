La scomparsa di Pau Donés, frontman degli Jarabe de Palo

Se n’è andato Pau Donés, leader e cantante degli Jarabe de Palo. Il 53enne musicista spagnolo era malato da tempo. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla stampa iberica, che ha ripreso un post della famiglia sui social. I familiari del cantante ringraziano “il team medico e tutto il personale degli ospedali che hanno seguito Pau, per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo e chiede il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile”.

Nato a Montanuy, in Aragona, Donés ha legato la sua carriera agli Jarabe de Palo dal 1995. Il 1996 segna l’album di debutto, La flaca, titolo di uno dei brani contenuti nel disco che diventa la canzone dell’estate 1997. Un successo inarrestabile, che continua con Depende (1998), De Vuelta y Vuelta (2001) o Bonito (2003). L’ultimo album, Traga o escupe, risale alla fine di maggio. “Durante il lockdown legato alla pandemia da Coronavirus – ricorda il quotidiano spagnolo El Pais – Pau Donés aveva registrato sul balcone di casa al suono della chitarra Vuelvo, una canzone in cui cantava: Faccio ciò che ho sempre desiderato fare di nuovo, nient’altro che comporre canzoni e cantarle”. Tra le sue ultime apparizioni in pubblico, un concerto a Barcellona a fine 2019 per raccogliere fondi per l’Istituto di oncologia Vall d’Hebrón. Durante l’epidemia, ha donato 2.500 mascherine a un altro ospedale pubblico, il Moises Broggi.

Particolarmente felice la collaborazione che Pau Donés ha avviato con l’amico Jovanotti. E proprio Lorenzo Cherubini è stato tra i primi ad omaggiare il cantante spagnolo: “Ho appena saputo della morte di Pau Donés. È una notizia tremenda, ci eravamo scritti tre giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me”. Pau Donés è stata una delle voci spagnole più famose degli ultimi 25 anni. In Italia ha duettato nel 2009 con i Nomadi nel brano Lo specchio ti riflette. Nel 2010, al Festival di Sanremo, ha duettato con Fabrizio Moro cantando Non è una canzone. Nel 2012 ha collaborato con i Modà, cantando con il leader del gruppo, Francesco Kekko Silvestre, il brano Come un pittore. Nel 2013 ha collaborato nuovamente con il gruppo italiano a una nuova versione di Dove è sempre sole, contenuta nella ristampa del loro quinto album in studio Gioia e pubblicata come singolo nel 2014.