“L’Opinione” a... tavola

Per la rubrica settimanale di cucina oggi vi proponiamo un dolce tipico della tradizione italiana: la Torta caprese. Si tratta di un dolce di cioccolato e mandorle privo di farina; fu preparato per la prima volta da un pasticcere di Capri negli anni Venti per 3 “amici” del fuorilegge Al Capone che dimorava sull’isola.

Tempo di preparazione: un’ora e 30 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 4 uova; 160 grammi di zucchero; 180 grammi di burro; 200 grammi di cioccolato fondente; 300 grammi di mandorle; zucchero a velo q.b..

Preparazione: tagliare il cioccolato in pezzi piccoli, scioglierlo a bagnomaria mescolandolo con un cucchiaio e lasciare raffreddare. Rompere le uova in una ciotola separando i tuorli dagli albumi. Pulire le mandorle, eliminando le pellicine e tritandole con metà dello zucchero; impastare il burro ammorbidito con lo zucchero rimasto e, continuando ad impastare, aggiungere le mandorle tritate e il cioccolato fuso nonché gli albumi montati a neve. Foderate una tortiera con carta da forno, ungetela con il burro, spolverate il fondo della stessa con un po’ di farina e versare l’impasto preparato; mettere in forno lasciando cuocere per un’ora di tempo a 180 gradi. Estrarre la torta dal forno e lasciare raffreddare, in seguito sfornare e spolverare di zucchero a velo.

Buon appetito!