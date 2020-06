Sabato la “Giornata mondiale del cinema italiano”

Sabato 20 giugno sarà celebrata la “Giornata mondiale del cinema italiano”. L’iniziativa, nata dalla adozione della risoluzione n. 7-000225 (on. Nicola Acunzo ed altri) approvata all’unanimità lo scorso 11 dicembre dalle Commissioni riunite III (Affari Esteri e comunitari) e VII (Cultura Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati, impegna gli istituti di cultura e le ambasciate italiane a dare visibilità in contemporanea mondiale alle opere dei nuovi autori e a celebrare i grandi maestri del nostro cinema.

In questa edizione l’evento si svolgerà in forma digitale, offrendo sulla piattaforma Rai Play la Cinquina dei cortometraggi selezionati dall’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello, che saranno fruibili in tutto il mondo, senza limitazioni dovuti alla “geoprotezione” e saranno sottotitolati in inglese, francese e spagnolo.

La “Giornata” arricchisce l’offerta della rassegna “Fare Cinema”, che si svolgerà dal 15 al 21 giugno ed è promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con Mibact, Anica, Ice, Istituto Luce-Cinecittà, e sarà impreziosita da interviste, video, conferenze stampa e ricordi in occasione delle celebrazioni di Federico Fellini e di Alberto Sordi per il centenario della loro nascita.

“Offrire ai nostri giovani autori nuove opportunità attraverso la rete degli istituti di cultura esteri che attraverso un’azione coordinata distribuiscono le loro opere cinematografiche è un modo concreto per sostenere il nostro cinema che sul mercato internazionale può trovare sostegno sia artistico che imprenditoriale – afferma l’on. Acunzo, ideatore della Giornata – Favorire l’esportazione della nostra arte è il miglior modo per consentire che i nostri talentosi registi trovino oltre che la meritata visibilità anche i finanziatori per i loro successivi lungometraggi ed eventuali coproduzioni internazionali. È un comparto che monitoriamo particolarmente e con grande attenzione con l’Intergruppo Cinema e Arti dello spettacolo per sostenere l’intero settore dei lavoratori dello spettacolo, con iniziative tese a superare questo delicato momento”.