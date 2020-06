“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina quest’oggi vi proponiamo un dolce: i Pancake alle banane. Dolce della tradizione americana è, in realtà, di origine tedesca; furono gli emigrati germanici nel nuovo continente a far conoscere questo dessert agli indigeni.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per quattro persone: 150 grammi di banane mature; 250 grammi di farina; due uova; 2,5 dl di latte; 50 grammi di burro; una bustina di lievito e una di vanillina; 20 grammi di zucchero; sciroppo di acero e granella di nocciole q.b.

Preparazione: Sgusciare le uova separando i tuorli dagli albumi; in una ciotola amalgamare i tuorli con il latte e parte del burro unendo la polpa delle banane, la farina, la vanillina e il lievito continuando l’operazione sino ad ottenere una pastella priva di grumi; montare gli albumi a neve con lo zucchero unendoli nel composto di uova e mescolare delicatamente. Scaldare in una padella antiaderente sul fuoco con un po’ di burro, versare poco alla volta il composto preparato distribuendolo uniformemente e cuocere i pancake un minuto per lato; disporre i pancake in un piatto da portata unendo lo sciroppo d’acero e la granella di nocciole.

Buon appetito!