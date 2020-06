Muore Joel Schumacher, regista di Batman

Lutto nel mondo del cinema dei supereroi, all’età di 80 anni è scomparso Joel Schumacher, famoso per essere stato il regista di due capitoli della saga di Batman: Batman Forever e Batman & Robin. Schumacher è morto a New York dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Il regista è cresciuto nella Grande Mela, precisamente nel Queens, dalla madre (il padre morì quando aveva solo 4 anni), ha completato i suoi studi alla Parsons School of Design e ha cominciato la sua carriera lavorativa alla Revlon, come designer d’abbigliamento e di confezioni. A Hollywood è entrato come costumista per alcune produzioni televisive e alcuni film (tra cui le pellicole di Woody Allen Il dormiglione del 1973 e Interiors del 1978). Il suo debutto cinematografico è avvenuto con The Incredible Shrinking Woman (1981) con Lily Tomlin, al quale sono seguiti una serie di film di successo.

Schumacher è stato il sostituto di Tim Burton nella regia di due film ispirati al personaggio di Batman nel 1995 e nel 1997.

Il regista ha poi diretto due adattamenti cinematografici di altrettanti successi di John Grisham: Il cliente (1994) e Il momento di uccidere (1996). Nel 2004 ha diretto Il fantasma dell’Opera, tratto dal musical di Andrew Lloyd Webber, a cui seguono Number 23 (2007), Blood Creek (2009) e Twelve (2010). Nel 2011 ha diretto Nicolas Cage e Nicole Kidman nel thriller Trespass, apprezzato al Toronto International Film Festival. Ha diretto anche due episodi della famosissimaserie di Netflix House of Cards nel 2013. Schumacher non era particolarmente amato dai critici cinematografici, e nel 2019 ha detto a Vulture: “Il mio successo ha infastidito sempre molte persone”.