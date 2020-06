“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta che proponiamo oggi è “La zuppa inglese”. Si tratta di un ottimo fine pasto e può essere preparata al gusto di amarena. Prodotta per la prima volta nel Cinquecento da pasticceri ferraresi a cui l’aveva segnalata un diplomatico inglese buongustaio.

Tempo di preparazione: 30 minuti più il raffreddamento.

Ingredienti per 6 persone: 300 grammi di pan di Spagna; 100 grammi di sciroppo di amarena; 100 grammi di amarena; 1 litro di latte; 3 tuorli d’uovo; 100 grammi di zucchero; un limone; 40 grammi di farina e 20 grammi di burro.

Preparazione: in una pentola versate i tuorli con lo zucchero fino allo scioglimento; unite la farina e mescolate, versare 1/2 litro di latte, mettere sul fuoco, aromatizzare con la buccia del limone; far bollire per 10 minuti mescolando il composto. Spegnere il fuoco, unire il burro, togliere la buccia del limone e far intiepidire. Mescolare lo sciroppo di amarena con il latte rimasto. Tagliare il pan di Spagna in fette rettangolari alte 15 cm, metterle in un vassoio, bagnarle con lo sciroppo di amarena, coprirle con la crema d’uova e ripetere l’operazione almeno una volta. Decorare il dolce con le amarene intere, mettere in frigo e far raffreddare per un’ora prima di servire.

Buon appetito!