La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi compie 21 anni

Un programma esplosivo per La Milanesiana 2020 ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che con il coraggio che la contraddistingue porterà il suo Festival unico – che compie 21 anni – in 14 città italiane. Da Milano a Forlimpopoli. Passando per Ascoli Piceno, Napoli, Pavia, Cervia, Alessandria, Vicenza, Urbino e in molte altre.

Ieri sera, dal vivo, il Festival è approdato a Bormio con Elisabetta Sgarbi, Vittorio Sgarbi, Paolo Crepet, Paola Romerio Bonazzi e l’irresistibile musica degli Extraliscio. Tra i numerosi appuntamenti ci piace ricordare quello del 1 luglio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Milano, e poi ancora il 5 agosto a Forlimpopoli, in Romagna, per celebrare Artusi, con Yervant Gianikian, un regista straordinario di origine armena (Leone d’oro con Angela Ricci Lucchi alla Biennale di Venezia), Lucrezia Lerro, Oscar Farinetti, Fabio Francione, Camilla Baresani, Orietta Berti e gli Extraliscio. Clicca qui per scaricare il programma completo de “La Milanesiana”.