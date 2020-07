“L’Opinione” a… tavola

Se desiderate un primo piatto diverso dal solito, provate questa ricetta tipica della cucina lombarda: gli spaghetti al sugo con mascarpone. Si tratta di un piatto preparato per la prima volta nel Medioevo per utilizzare la panna non usata per la produzione del burro.

Tempo di preparazione: 35 minuti

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di spaghetti; 400 grammi di pomodori San Marzano; 250 grammi di mascarpone; un cucchiaio di concentrato di pomodoro; una cipolla; peperoncino in polvere, olio evo e sale q.b..

Preparazione: mondare e tritare una cipolla, farla rosolare in un tegame unitamente ai pomodori lavati e tagliati ed il concentrato di pomodoro; cuocere per 15 minuti, successivamente salare, frullare e unire il mascarpone continuando a frullare sino all’ottenimento di una salsa densa e priva di grumi; cuocere gli spaghetti, scolarli al dente, versarli nel tegame con la salsa e far amalgamare il composto sul fuoco per qualche minuto; versare il tutto in un piatto da portata spolverato con il peperoncino.

Buon appetito!