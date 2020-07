Il produttore e interprete Ron Moss e le sorprese della Puglia

“C’n g’na ma scì, sciamanin, c’nan g’na ma scì, nan g’n si’m scenn”, tradotto: se ce ne dobbiamo andare, andiamocene, se non ce ne dobbiamo andare, non andiamocene, dall’inconfondibile dialetto barese.

Lo scioglilingua forse più famoso al mondo... che fa attorcigliare la lingua e Michael, impersonato da Ronn Moss, ci prova, prova ad imparare il dialetto pugliese nel film posto da lui in cantiere in Puglia a settembre prossimo venturo, un film ambientato tra New York e l’amatissima Puglia.

Colpo di fulmine? Dal 2012, anno in cui Ronn Moss l’ha vista per la prima volta, da allora ha deciso di non separarsi più dalla Puglia, ricordiamo che qui da un anno produce il suo “Moss Wine”, un primitivo di Manduria (Taranto), e ora vi girerà un film da produttore-interprete. In questa occasione avrà modo di mettere in risalto la bellezza complessiva di quel territorio pugliese che lo ha letteralmente conquistato nei suoi frequenti viaggi in Italia. Tanta vivacità e ricchezza espressiva in questo film, a partire dal colorito, naturale e incomprensibile dialetto barese, l’amato dialetto che impreziosisce lo scrigno di emozioni che ne suscita la visione.

“L’Italia è uno dei Paesi più belli al mondo: le mie vacanze questa estate le farò da voi e a settembre vi girerò anche il mio nuovo film” ha dichiarato l’attore americano.

“È una commedia brillante e romantica che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell’Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita, ma quando vi ci arriva per il rogito dell’immobile, ne succederanno di tutti i colori, nell’incontro con una inusuale famiglia e ci si metterà anche l’amore a complicargli le cose... un amore che soppraggiungerà all’improvviso” ha raccontato Ronn Moss in merito al suo film.

E su Istagram la star di Hollywood aveva scritto: “Non vedo l’ora di tornare presto alla mia seconda casa in Puglia, dove lavorerò alla pre-produzione di una commedia romantica meravigliosa che gireremo questo settembre, “Surprise Trip”(Viaggio a sorpresa). Sento che tutti abbiamo bisogno di amare e ridere di più, soprattutto adesso e sono ansioso di girare questo film”.

Amore, humor inglese e comicità italiana, sono gli ingredienti di questa commedia romantica che cela sorprese come lascia intendere il titolo, per cui tralasciamo di parlare dell’amore. All’aplomb del personaggio americano, fanno riscontro le goffaggini degli altri personaggi scelti per questa storia ricca di colpi di scena.

Alla sicurezza, calma, flemma, imperturbabilità, disinvoltura, autocontrollo, compostezza della lingua inglese, parlata nel film da Ronn Moss, fa riscontro l’agitazione, ansia, apprensione, inquietudine, insicurezza che traspare ancor di più dal colorito dialetto barese, creando spesso delle situazioni esilaranti. Una comicità come quella che può creare un personaggio di raffinata educazione che ti guarda con estrema serietà mentre pronuncia parole in inglese che ti fanno rabbrividire. Con volto sostenuto e impassibile e parole che celano ironia e spesso addirittura sarcasmo.

Un modo di fare che smorza i toni, alleggerisce momenti imbarazzanti e che fa nascere ilarità anche in situazioni tristi per sdrammatizzare e fare ironia sulla sfortuna e gli insuccessi della vita.

Il primo ciak è previsto per il 7 settembre. “Gireremo in città come Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Monopoli, tutti posti incantevoli, pieni di storia, passione e di grande accoglienza del popolo pugliese. Il film è prodotto dalla mia casa di produzione di Los Angeles, la DevRonn Enterprises, e dal mio amico e produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia, con il supporto dei co-producer Domenico Barbano e Mirella Rocca di Fashion T, Giovanna Arnoldi e Grace Deagazio. La regia sarà affidata al giovane regista Roberto Baeli. Tra i primi attori confermati Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Pietro Genuardi, Fabio Cursio Giacobbe e Mayra Pietrolcola”, spiega ancora sempre Ronn Moss.

Ripartiti i set, ripartono i casting. Il primo casting sarà a Torino, presso l’Accademia Fashion T con la presenza di Ronn Moss.

I provini si terranno giovedì 16 luglio a partire dalle 10 in via della Consolata 1bis, all’interno di Palazzo Saluzzo Paesana presso la sede della prestigiosa FashionT – CDH Cinema District Hub, l’agenzia torinese di eventi, moda, comunicazione e cinema, coproduttrice del film. Un’eccellenza a Torino grazie alla professionalità del suo fondatore Domenico Barbano e di Mirella Rocca, che da sempre ha un fiuto speciale nello scoprire nuovi talenti rappresentando un aiuto concreto per i giovani aspiranti.

In particolare si ricercano attori/attrici e figurazioni speciali con età scenica 20/40 anni. Si richiede un po’ di esperienza, e una discreta pronuncia in inglese, anche maccheronico, e alcune foto per la produzione.

Se interessati, inviare la candidatura utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: info@fashiont.it e mrfashionevents@gmail.com. Per informazioni telefonare ai numeri 011/0898229 e 392/8392721.