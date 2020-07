“L’Opinione” a… tavola

La ricetta di questa settimana, il “Tortino di spaghetti al peperoncino di Cayenna”, dal gusto sicuramente forte, prende il nome dalla città della Guyana francese che è la maggiore produttrice di questo tipo di peperoncino.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di spaghetti; 400 grammi di salsa di pomodoro; 2 cucchiaini di peperoncino di Cayenna; 1 spicchio d’aglio; olio evo e sale q.b..

Preparazione: in un tegame soffriggere l’olio e l’aglio; aggiungere la salsa di pomodoro ed il peperoncino di Cayenna, salare, coprire e lasciar cuocere per 15 minuti. Cuocere la pasta, scolarla e condirla con la salsa preparata; in una padella, unta d’olio evo, versare gli spaghetti cuocendo a fuoco basso per 5 minuti per lato con un coperchio sino alla doratura. A cottura terminata, mettere il tortino su un piatto da portata e tagliare a spicchi prima di servire.

Buon appetito!