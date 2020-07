“L’Opinione” a... tavola

Quella del Club Sandwich in Carrozza è una ricetta gustosa e ricca; fu inventata per utilizzare gli avanzi delle cucine ed il pane raffermo e deve il suo nome al fatto che il ripieno è posto tra due fette di pane per tramezzini come chiuso in una ipotetica carrozza.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 8 fette di pane per tramezzini; 200 grammi di scamorza affumicata a fette; 200 grammi di pancetta affumicata a fette; 2 pomodori cuore di bue; 3 uova; 200 grammi di pangrattato; senape e olio di semi q.b..

Preparazione: lavare, asciugare e affettare i pomodori; su 4 fette di pancarrè spalmare in entrambi i lati un velo di senape e 4 fette su un lato solo; aggiungere la scamorza, la pancetta e i pomodori; tagliare i tramezzini in 4 parti e infilzarli con degli stecchini; immergere i tramezzini prima nelle uova sbattute e poi nel pangrattato indi nell’olio di semi bollente; con una schiumarola estrarli dall’olio e depositarli su carta assorbente da cucina prima di servirli su un piatto da portata.

Buon appetito!