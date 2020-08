“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina oggi vi proponiamo gli “Gnocchi di patate fritti”. Si tratta di un piatto molto stuzzicante molto in voga durante il Settecento, quando a causa di gravi carestie si iniziò ad usare la farina di patate, tubero importato dall’America e inizialmente considerato non commestibile.

Tempo di preparazione: un’ora e 5 minuti.

Ingredienti per 4 persone: un chilo di patate; 250 grammi di farina; un tuorlo d’uovo; 100 grammi di semola di grano duro; 60 grammi di parmigiano grattugiato; olio di semi e sale q.b..

Preparazione: lavare le patate, lessarle in acqua salata per 25 minuti; successivamente scolarle, pelarle, schiacciarle in uno schiacciapatate e farle raffreddare. In un recipiente impastare la purea di patate con la farina, il tuorlo d’uovo, il parmigiano e un pizzico di sale sino all’ottenimento di un composto compatto e omogeneo; su un tagliere infarinato formare dei filoncini, ricavare degli gnocchi lunghi 3 centimetri e passarli nella semola; in una padella far bollire abbondante olio di semi, immergervi gli gnocchi e farli friggere sino alla doratura, poi, con una schiumarola, versarli su carta assorbente da cucina e servire su un piatto da portata. Buon appetito!