Ideatore e promotore del progetto della rievocazione del Miracolo della neve, appuntamento storico della città di Roma giunto quest’anno alla sua 37esima edizione, l’architetto Cesare Esposito come atto d’amore in occasione della ricorrenza della Madonna della Neve si farà promotore di una performance simbolica in Piazza Santa Maria Maggiore, antistante alla Basilica dalle 19 alle 22.

L’evento, patrocinato dal Comune di Roma, Mibact-Ministero Beni culturali e del Turismo, Regione Lazio, Vaticano e I Municipio, è stato spostato quest’anno dal 5 al 30 agosto 2020.

Per questo, Esposito non potendo mancare alla data storica, sollecitato da numerosi cittadini e curiosi, ha deciso di donare al cuore della città eterna un happening a sorpresa per tutti coloro che saranno presenti.