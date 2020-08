Marta De Marino, Ventunenne laureata in Canto Lirico al Conservatorio “G.Martucci” di Salerno con il massimo dei voti il 15/10/2019 sotto la guida del M° Irma Irene Tortora, inaugura il “Catalogo” delle sue pubblicazioni col primo lavoro edito da Arduino Sacco Editore. In tutte le librerie d’Italia dal 31 Luglio 2020 “Il Musical Italiano e Americano a confronto” un opera letteral-musicale di approfondimento tecnico e psico-pedagogico, che si interseca fra le esperienze più significative di tale genere al fine di una rinnovata “Socializzazione didattica”.

L’emergente De Marino mette a confronto “West Side Story” con “Aggiungi un posto a tavola”, rende visibile l’aspetto coreutico in sintonia con i ritmi e le armonie dei componimenti di Leonard Bernstein e di Armando Trovajoli, ne esalta le vocalità, ne sottolinea le origini e le diverse caratteristiche storiche, sociali, tecniche, musicali, senza trascurare l’analisi e l’approfondimento del testo (Stephen Sondheim ispiratosi alla tragedia di Wiliam Shakespeare “Romeo e Giulietta”, Garinei e Giovannini con Laia Fiastri ispiratosi al romanzo “After me the Deluge” di David Forrest) così da renderlo un perfetto “manuale” utile alla formazione e alle scelte musicali e stilistiche dei discenti e di quanti (a qualsiasi età) vorranno appassionarsi al “Musical”.