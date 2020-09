“L’Opinione” a... tavola

Ritorna la rubrica di cucina de L’Opinione che oggi propone un piatto estremamente stuzzicante, la pizza con funghi porcini e tartufi, perché, come diceva la duchessa Lucrezia Borgia, il tartufo è fortemente afrodisiaco.

Tempo di preparazione: un’ora più la lievitazione.

Ingredienti per 4 persone: 500 grammi di farina; 30 grammi di lievito di birra; 400 grammi di salsa di pomodoro; 400 grammi di mozzarella; 8 funghi porcini; 80 grammi di tartufo; olio evo e sale q.b..

Preparazione: versare su una spianatoia la farina a fontana con un buco al centro, aggiungere il lievito di birra sciolto in acqua tiepida ed il sale; impastare, aiutandosi al bisogno con acqua tiepida, sino ad ottenere un panetto morbido ed elastico da far lievitare per un’ora sotto un panno; successivamente dividere il panetto in quattro più piccoli e lasciarli lievitare, coperti, per altri 30 minuti. Infine, stendere i panetti in 4 teglie unte con olio evo, condire con la salsa di pomodoro, la mozzarella a fettine ed i funghi porcini entrambi affettati, infornare a 200 gradi per 15 minuti e servire cospargendo la pizza di tartufo a lamelle.

Buon appetito!