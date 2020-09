Venezia 77, emozione per l’omaggio a Morricone

Nella Sala Grande si è registrata la commozione per l’omaggio ad Ennio Morricone. L’evento ha inaugurato la Mostra del cinema di Venezia 77. La Roma Sinfonietta, orchestra diretta dal maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio, ha eseguito sul palco Il tema di Deborah, composto da Ennio Morricone per la colonna sonora del film C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone. Al termine dell’esecuzione, accompagnata da alcune immagini del film di Leone e di Morricone, che a Venezia aveva ricevuto il Leone d’Oro alla carriera nel 1995, Anna Foglietta la madrina del festival, ha ringraziato la famiglia Morricone (“in particolare la moglie Maria”) in gran parte presente in sale e si è rivolta direttamente al maestro scomparso il 6 luglio scorso: “Ovunque lei sia – ha detto – vorrei rivolgerle un grazie speciale!”.

A Venezia 77, nonostante, le misure di sicurezza sanitaria, è andata in scena il red carpet. Di fronte al palazzo del cinema hanno sfilato il direttore Alberto Barbera, seguito dal presidente della Biennale Roberto Cicutto. Dopodiché è stata la volta della madrina della Mostra del cinema Anna Foglietta. Ma anche di Cate Blanchett, di Matt Dillon, di Anthony Delon, di Tiziana Rocca, del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, della modella di Victoria’s Secret Ester Exposito, di Elodie in coppia con Marracash, Diodato e Jo Squillo. Ma i veri protagonisti del tappeto rosso sono stati gli interpreti del film Lacci di Daniele Luchetti, il film d’apertura della mostra: Laura Morante, Adriano Giannini, Luigi Lo Cascio. Poi ha sfilato Tilda Swinton, in black and white e con il volto coperto da una mascherina dorata da ballo in maschera, tenuta in mano da un supporto.