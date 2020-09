Terrorismo, in libreria “I semi del male”

I semi del male è il nuovo saggio storico della Collana Intrigo di Paesi Edizioni. La mattina dell’11 settembre 2001, diciannove attentatori colpirono il cuore dell’America e stravolsero l’Occidente. A quasi vent’anni dagli attentati alle Torri Gemelle e a uno dalla uccisione di Abu Bakr Al Baghdadi, Stefano Piazza e Luciano Tirinnanzi ricostruiscono l’intera vicenda e i lati oscuri dell’eliminazione di Osama Bin Laden, raccontando come “la stirpe del terrorismo, da Al Qaeda a Isis”, sia evoluta fino a oggi. Tutto questo, compresa l’operazione per uccidere il Califfo dell’Isis, si trova nel libro I semi del male.

I due autori, giornalisti ed esperti di sicurezza e fondamentalismo, affrontano il tema ponendo per la prima volta a confronto le due più grandi minacce terroristiche, Al Qaeda e Stato Islamico: le radici ideologiche del Jihad sunnita, l’avvento e il declino di principi e califfi visionari e sanguinari, le strategie di intelligence che hanno eliminato le menti del terrore.

“Questa guerra tra Dar al-Islam, cioè il mondo governato dall’Islam, e Dar al-Harb, il mondo esterno all’Islam, è eterna. Non ci sono compromessi. L’obiettivo finale? Il mondo intero deve essere governato da un Califfo, secondo la legge della Sharia”. Partendo da questa certezza granitica, il saggio spiega ascesa e sviluppo dei movimenti fondamentalisti islamici, raccontando la vita dei leader jihadisti e le operazioni d’intelligence per catturarli o ucciderli, da Osama Bin Laden ad Abu Bakr Al Baghdadi. I semi del male è disponibile nelle librerie e in versione digitale a partire dal prossimo 17 settembre.