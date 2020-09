“ConCorto”: il concorso di corti del Festival del Cinema di Frontiera

Mercoledì 16 settembre prende il via il “ConCorto”. Il concorso di cortometraggi della XX edizione del Festival internazionale del Cinema di Frontiera è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per i cinefili siciliani. Tra corti di finzione e corti documentari, il festival mostra una serie di opere di respiro autenticamente mediterraneo. La direzione artistica del festival, che vive nel cuore del borgo marinaro di Marzamemi (Pachino, Siracusa), è opera del regista Nello Correale. La selezione del “ConCorto” è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.

Le sezioni del “ConCorto” 2020 sono due: sui 162 cortometraggi giunti al festival, 15 sono i film brevi ammessi alla Selezione ufficiale dei cortometraggi in concorso e 5 i cortometraggi fuori concorso. Per un totale di 265 minuti di proiezione. Alle due sezioni si aggiungerà un Focus di Corti dall’Iran, curato dall’attore e montatore iraniano Babak Karimi. La Giuria del “ConCorto”, formata dagli attori David Coco ed Ester Pantano (nella foto) e dal regista Diego Ronsisvalle, decreterà i due premi del festival: “Miglior cortometraggio” e premio “Speciale della giuria per i cortometraggi”.

Mercoledì 16 settembre, per i Cortometraggi in concorso, vengono mostrati: Viva Presidio! di Andrea Lazzari (Italia-Usa 2020, 14’), La grande onda di Francesco Tortorella (Italia 2019, 15’), Roberto di Carmen Còrdoba Gonzàlez (Spagna 2020, 10’), Chedly di Francesco Castellaneta (Italia 2019, 15’), A quien dices amar di Inés Pintor e Pablo Santidriàn (Spagna 2019, 12’). Per i Cortometraggi fuori concorso, vengono proiettati Following life del Terzo Segreto di Satira (Italia 2020, 18’) e Saber perder di Sergio Milàn (Spagna 2019, 6’).

Giovedì 17 settembre, la proposta dei Cortometraggi in concorso prevede la visione di: Klod di Giuseppe Marco Albano (Italia 2020, 15’), Influencer di Rubén Barbosa (Spagna 2019, 18’), The flying hands di Giovanni Meola (Italia 2020, 9’), Tonino di Gaetano Del Mauro (Italia 2019, 15’) e Sottosuolo di Antonio Abbate (Italia 2020, 16’). Per i Cortometraggi fuori concorso, vengono proiettati Passeur di Alessio Coccia (Italia 2020, 9’) e Mr. H di Giulio Neglia (Italia 2020, 12’).

Venerdì 18 settembre vengono mostrati gli ultimi Cortometraggi in concorso: Amal di Matteo Russo e Antonio Buscema (Italia 2020, 17’), Nosotros di Silvia Pradas (Spagna 2020, 14’), Schiavonea di Natalino Zangaro (Italia 2019, 15’), Polter di Alvaro Vicario (Spagna 2019, 12’), Anthropocene di Michelle Kossler (Italia 2020, 15’). Per i Cortometraggi fuori concorso, viene proiettato Dis-Play di Tito Laurenti e Roberto Calabrese (Italia 2020, 8’).

Per le vigenti disposizioni anti-Covid l’accesso agli spazi del Festival del Cinema di Frontiera sarà contingentato: è necessaria la prenotazione online dei posti sul sito.