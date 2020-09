Nice Talent Show: Nicoletta Costantino al Mamo Center di Roma

Per il secondo anno consecutivo torna il talent show di Nicoletta Costantino in collaborazione con la nota discoteca Nice e sponsorizzato dalla Regione Lazio.

L’iniziativa, nata negli anni Ottanta e Novanta per il Talent Scout, noto locale gestito dalla Costantino, che per primo lanciò il talent show live nella storia e molti artisti di oggi come Tosca, Palatresi, Max Tortora, Dado, Massimo Bagnato, ebbe la sua massima espressione artistica nell’edizione di Domenica... in 1991-92. Pippo Baudo, conduttore della trasmissione Rai, si innamorò di tutto lo spettacolo e lo inserì in 30 puntate. Star internazionali e nazionali come Tina Turner e Gino Vannelli furono accompagnate dal vivo da bravissimi musicisti e da giovani talenti che non avevano mai calcato un palco, creando uno show dove si avvertiva la freschezza e gioiosità dei protagonisti. Fin dagli anni Settanta, Nicoletta si considera parte del gruppo composto da Renzo Arbore che era stato anche testimone di nozze, Boncompagni, Bracardi, Marenco, De Crescenzo e tutti i musicisti Jazz delle Band in cui suonava il banjo. Al Piper si esibì sia come cantante sia come chitarra solista delle “Pupille”, il primo gruppo rock femminile.

In Rca International, la Costantino fu inserita nel settore che si occupava della promotion dei grandi artisti Rca dell’epoca come i Jackson Five, Dalida, Astrud Gilberto e Chico Buarque De Hollanda. Queste esperienze alimentarono la sua grande passione che dura ancora oggi, quella di aiutare i nuovi talenti ad emergere. Anche dopo la chiusura del Talent scout, il suo show viene ancora proposto, difatti il Nice Talent Show è una kermesse senza gara anche se in platea ci sono molti addetti ai lavori, alcuni dei quali potrebbero fare la fortuna di chi si esibisce. Ogni cantante non si esibisce quasi mai da solo, ma accompagnato sia dai ragazzi della band che da altri partecipanti.

La location sarebbe dovuta essere il Nice di Saxa Rubra, ma a causa del maltempo è stata trasferita in una grande sala concerti ed eventi, il Mamo Center vicino la via Salaria, luogo con un bellissimo parco tecnologicamente attrezzato e con una sala che può permettere i distanziamenti a norma. Lo spettacolo inizia alle ore 21. Ingresso libero.