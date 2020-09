Il premio biennale della poesia Lettera d’argento 2020 sarà consegnato ad Emmanuele Francesco Maria Emanuele. La manifestazione si terrà a Vetralla (Viterbo) il 2 e il 3 ottobre. Una due giorni dedicata ai poeti e alla poesia, alla solidarietà e all’arte, tra interviste, letture e proiezioni. La manifestazione giunta alla sesta edizione, sostenuta dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, si svolgerà alla presenza di personalità del mondo della cultura, della poesia, della musica, dello spettacolo, della società civile, della solidarietà. La kermesse poetica sarà condotta Tiziana Bagatella e Nicola Masotti.

Il riconoscimento è stato assegnato ad Emanuele, “per la sua instancabile opera meritoria svolta nei delicati settori del sociale, anche attraverso le molteplici fondazioni che presiede; e ancora per quanto realizzato a favore della cultura e della poesia nel mondo. Tenace e convinto innovatore in ogni sua iniziativa ed in qualunque settore abbia rivolto il suo costante propositivo impegno umano e professionale. Mecenate apprezzato e riconosciuto, cultore dell’arte e della bellezza in ogni sua declinazione e infine poeta alla cui attività sono stati dati plurimi riconoscimenti. Il Professore Emanuele, presidente onorario della Fondazione Roma e presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale è l’espressione più alta della solidarietà attiva e concreta, realizzata nei campi della salute, della ricerca scientifica, dell’istruzione, della cultura, e soprattutto nel sostegno ai meno abbienti e dei meno fortunati”.

Emanuele è un economista e filantropo di fama internazionale. Mecenate apprezzato e riconosciuto, cultore dell’arte e della bellezza in ogni sua declinazione e infine poeta alla cui attività sono stati dati plurimi riconoscimenti, come, oltre al Premio speciale che gli ha conferito la stessa biennale di poesia – Lettera d’argento nel 2015, il Premio Margutta nel 2009, il Premio letterario internazionale Mondello – Premio speciale del presidente della giuria e Premio Laurentum nel 2010, il diploma d’Onore dall’Accademia mondiale della poesia nel 2011, il Premio pianeta azzurro – I Protagonisti nel 2016 e, particolarmente rilevante, il Premio Montale fuori di casa – sezione Mediterraneo per la poesia nel 2019.