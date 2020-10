Alti e bassi, scivoloni e grandi risalite. In poche poche parole John Law, economista scozzese e nome di spicco del diciottesimo secolo. In libreria è uscita la biografia, scritta da Silvia Maria Busetti, dove è stata raccontata la vita “funambolesca e temeraria di un genio della finanza” che ha introdotto la cartamoneta in Europa.

Scappato dall’Inghilterra perché su di lui pendeva una condanna a morte – aveva ucciso un rivale in duello – con il duca d’Orléans riuscì a mettere in pratica le propri convincimenti. Morirà a Venezia nel 1729.

Studioso ma anche giocatore d’azzardo: una vita a 200 all’ora per un personaggio che ha segnato un’epoca. Busetti (collana Altrove) traccia le linee di Law, avventuriero con la voglia di sorprendere: molto attento alle sue idee e poco al denaro.

Silvia Maria Busetti, John Law. Vita funambolesca e temeraria di un genio della finanza, collana Altrove, Prefazione di Giuseppe Scaraffia, pagg. XVI-190, euro 16.00, ISBN 978-88-98094-69-1