Puntuale anche questa settimana di inizio ottobre la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che vuole dare voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “Per te” di Francesco Sole (Mondadori).

Francesco Sole, producer, scrittore, conduttore tv e influencer, nasce nel 1992 a Modena. Il suo esordio risale al 2013, quando irrompe sulla rete con una serie di cortometraggi che ottengono in breve tempo milioni di visualizzazioni. Dopo pochi mesi l’approdo in televisione alla conduzione del programma Tú sí que vales.

Nel 2016 pubblica con Mondadori il suo primo romanzo, Mollato cronico, e nel 2017 esce la prima raccolta di poesie Ti voglio bene (Mondadori) che diventa in pochi mesi un best seller. Nel 2018 replica il successo con una seconda raccolta, intitolata #ti amo.

La Storia

Una novella amorosa spiazzante ed entusiasmante, capace di ribaltare completamente il punto di vista del lettore da una pagina all’altra. Due protagonisti magistralmente tratteggiati che stentano però a comprendere fino in fondo le proprie esigenze, confusi da sogni e bisogni.

“Denny è il più grande rapper italiano, bello e maledetto, genio e sregolatezza. Denny ha successo, soldi, donne, case e feste, eppure la sua esistenza è vuota, un guscio senza vita. Zoe è una giovane ragazza non vedente che vive in compagnia delle parole delle sue poesie. Eppure, nonostante le parole, la sua vita è spenta come quella di Denny. Due esistenze lontane, diverse e apparentemente inconciliabili vengono fatte incrociare dal destino. Un incontro non voluto, forzato da elementi esterni, cambia i cuori di entrambi”.

Un cammino esistenziale che pone al centro dell’attenzione la profondità dell’animo umano, con tutte le sue sfaccettature e imperfezioni. Tra divieti autoimposti e regole non scritte i due protagonisti si spogliano delle loro inibizioni, lasciando cadere a terra dubbi e timori, per farsi avvolgere da un manto emotivo caloroso e confortevole. Una storia da assaporare lentamente come un buon vino, un sorso alla volta.

Francesco Sole ci regala un romanzo di rara intensità.