“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina oggi vi proponiamo la ricetta di un gustoso secondo di carne (Arrosto di maiale in crosta di nocciole), la cui cottura in crosta risale al Medioevo mentre il trito di nocciole fu aggiunto nel Seicento per una presentazione ancor più spettacolare.

Tempo di preparazione: un’ora e 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di filetto di maiale; 100 grammi di nocciole sgusciate e tostate; un bicchiere di vino bianco; 50 grammi di pangrattato; un mazzetto di salvia; un rametto di rosmarino; olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: salare e pelare il filetto di maiale, legarlo con lo spago da cucina e farlo riposare per 10 minuti; lavare, asciugare, sfogliare e tritare le erbe aromatiche. In una ciotola, unire le nocciole tritate con il pangrattato e il trito di erbe, versare 4 cucchiai di olio e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. In un tegame, con l’olio evo, rosolare la carne in tutti i lati sfumando con il vino bianco, in seguito togliere il tegame dal fuoco, spostare la carne, coprirla con il composto di nocciole e pangrattato, rimetterla nuovamente nel tegame e infornare a 180 gradi per 45 minuti. Infime, estrarre la carne dal forno, depositarla su un piatto da portata, togliere lo spago, tagliare a fette e cospargerla, prima di servirla, con il fondo di cottura.

Buon appetito!