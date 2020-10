“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo un gustosissimo dessert di fine pasto: la Ciambella di ricotta glassata all’arancia. Questo piatto, secondo la tradizione, serviva agli uomini per accattivarsi la buona sorte.

Tempo di preparazione: un’ora.

Ingredienti per 6 persone: 400 grammi di farina; 2 uova; 70 grammi di burro; 150 grammi di zucchero; 200 grammi di ricotta; una bustina di lievito; sale q.b.. Per la glassa: un’arancia; 225 grammi di zucchero a velo vanigliato; 20 grammi di burro; cosette colorate.

Preparazione: su una spianatoia mettere la farina a fontana, formare un buco al centro, versarvi le uova, il burro ammorbidito, lo zucchero, il lievito, un poco di sale e impastare; successivamente aggiungere la ricotta e proseguire nell’impasto finché non sia divenuto liscio e morbido; disporre il tutto in uno stampo per ciambella imburrato e infarinato ed infornare a 180 gradi per 40 minuti. Per la glassa, versare in una ciotola 150 grammi di zucchero a velo ed il burro, mescolare versando a filo il succo d’arancia finché non risulti un composto fluido; poi versarlo in una ciotola e mescolare con lo zucchero a velo rimasto. Terminata la cottura, togliere la ciambella dal forno, lasciarla raffreddare e servirla dopo averla decorata con la glassa e cosparsa con le cosette colorate.

Buon appetito!