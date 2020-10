Beni culturali e digitalizzazione

Cinello (www.cinello.com) nasce dall’intuizione di John Blem e Franco Losi, due ingegneri provenienti dal mondo dell’informatica che condividono la passione per la cultura e il patrimonio storico artistico del nostro Paese.



La società, privata e totalmente autofinanziata dai fondatori, ha brevettato una nuova tecnologia per la creazione di Daw® – i Digital Art Work: edizioni digitali dei più grandi capolavori della storia dell’arte del nostro Paese, in scala 1:1, gestite da una piattaforma che utilizza le più moderne tecnologie, consentendo di rispettare tutti i vincoli e i requisiti delle opere d’arte, in primo luogo l’unicità dell’opera stessa. La piattaforma, sviluppata da un team di ingegneri interno, si avvale dei più moderni sistemi di cifratura e crittografia in grado di garantire sempre e per ogni DAW®: la proprietà, l’unicità e l’incopiabilità. Cinello ha uffici in Italia a Firenze e Milano, ed in Danimarca a Copenhagen.



Di seguito il video dell’intervista a Franco Losi, cofondatore della società Cinello, a cura di Gianfranco Ossino, ingegnere e responsabile Osservatorio per la Digitalizzazione dell’Ambiente e dell’Energia Aidr, e Francesco Pagano, responsabile servizi informatici Ales e consigliere Aidr.

(*) Direttore Aidr web tv