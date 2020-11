“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina, la ricetta di questa settimana riguarda un dolce tipo: la Torta Mimosa. Creata nel secolo scorso da un pasticcere francese, deve il suo nome al fatto che la crema di vaniglia è ricoperta di briciole di pan di Spagna che richiamano i fiori della mimosa.

Tempo di preparazione: 40 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 3 dischi di pan di Spagna bianco; 5 tuorli d’uovo; 100 grammi di zucchero; 50 grammi di farina; 5 dl di latte; una bustina di vanillina; 3 dl di panna fresca; 200 grammi di ananas sciroppata; zucchero a velo.

Preparazione: a parte sbriciolare un disco di pan di Spagna; in una ciotola montare i tuorli d’uovo con lo zucchero, versare il latte bollito con la vanillina e mescolare; trasferire in un tegame e cuocere per 5 minuti mescolando con un cucchiaio; poi togliere il tegame dal fuoco, lasciare raffreddare, aggiungere la panna fresca montata, l’ananas sciroppata asciugata e tagliata a cubetti e mescolare; coprire un disco di pan di Spagna con metà della crema all’ananas, sovrapponete con un altro disco coprendo con la crema rimasta, cospargere la superficie della torta con il pan di Spagna sbriciolato tenuto da parte e spolverare con lo zucchero a velo.

Buon appetito!