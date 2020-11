“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo un dolce tipico di questo periodo dell’anno: “La torta di castagne”. Questo dolce, conosciuto sin dal Quattrocento, era stato preparato per la prima volta da un pasticciere dell’epoca, tale Mastro Martino, come ci conferma anche il famoso gastronomo Bartolomeo Sacchi.

Tempo di preparazione: un’ora più l’ammollo.

Ingredienti per 6 persone: 300 grammi di farina; 4 uova; 300 grammi di zucchero; 100 grammi di burro; 0,5 dl di latte; 5 grammi di cannella in polvere; 300 grammi di castagne secche precotte; una bustina di vanillina; una bustina di lievito; zucchero a velo q.b..

Preparazione: immergere in acqua le castagne per 12 ore; sgusciare le uova separando i tuorli dagli albumi; con un frullatore montare i tuorli con metà dello zucchero, poi versare la farina, il burro ammorbidito, il latte, la cannella, la vanillina e il lievito; in seguito amalgamare, unire la maggior parte delle castagne tritate e continuare ad amalgamare; con lo zucchero avanzato montare gli albumi a neve, inserire nel composto di castagne e mescolare; imburrare e infarinare una tortiera, versarvi il composto preparato, decorare la superficie con le castagne intere tenute da parte e cuocere il tutto in forno a 180 gradi per 45 minuti. Infine, togliere la torta dal forno, farla leggermente raffreddare, sformatela e servitela spolverata con lo zucchero a velo.

Buon appetito!