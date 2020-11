“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un dolce: Millefoglie alla crema e fragole. Le prime notizie di questo dolce si trovano in un libro del 1651 scritto da uno dei più celebri pasticceri francesi, François Pierre de La Varenne.

Tempo di preparazione: un’ora.

Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di pasta sfoglia; 6 tuorli d’uovo; 150 grammi di zucchero; 40 grammi di farina; 1/2 bustina di vanillina; 5 dl di latte; un limone; 250 grammi di fragole; zucchero a velo.

Preparazione: spennellare una teglia con dell’acqua, stendere la pasta sfoglia e bucherellarla con una forchetta; dividere la sfoglia in 12 rettangoli e mettere in forno per 15 minuti a 220 gradi; quindi estrarla, cospargerla di zucchero a velo e farla caramellare. A seguire, in una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero sino a farli montare, versare la farina, la vanillina ed il latte (precedentemente fatto bollire con la scorza di limone e filtrato). Poi amalgamare il tutto, versare in una casseruola e cuocere per 10 minuti girando con un cucchiaio; togliere la crema dal fuoco, farla raffreddare, inserendo le fragole lavate, asciugate e tagliate a fette e poi mescolare; stendere 4 rettangoli di pasta sfoglia su una spianatoia, coprire con la crema alle fragole sovrapponendo i rettangoli di pasta sfoglia; ripetere l’operazione per altre due volte cospargendo gli ultimi rettangoli con lo zucchero a velo e fragole a piacere.

Buon appetito!