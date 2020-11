Per far ripartire la scuola si agisca con la legge di bilancio

In questa diciannovesima puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri fa il punto delle misure nazionali e regionali per la ripresa dell’attività scolastica.

La scuola in Italia ha riaperto a macchia di leopardo, riproponendo una situazione in cui le note mancanze del sistema non solo impediscono una vera ripresa delle attività didattiche, ma rischiano di protrarsi andando a danneggiare anche le prospettive per l’anno scolastico 2021-2022.

Le soluzioni percorribili per scongiurare le conseguenze della crisi possono però essere trovate affrontando il problema nell’ambito della discussione della prossima legge di bilancio.

