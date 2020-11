Come riparte la scuola? Parliamone con un dirigente

Nella ventesima puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri dialoga con Marco Bollettino, preside del liceo scientifico “A. Gramsci” di Ivrea e membro dell’associazione “Condorcet. Ripensare la scuola”.

Al centro della puntata, la discussione sulle misure pratiche necessarie per la ripresa della scuola in presenza. In particolare, vengono analizzate le criticità dell’approccio di prevenzione basato sulle tre T (tamponi, tracciamento e trattamento) nella sua reale applicazione negli istituti, specie in quelli che già soffrono carenze d’organico. E’ cruciale infatti agire sull’adattamento delle linee guida, sull’applicabilità dei protocolli e sulla tempestività delle comunicazioni tra ASL ed istituti, per evitare provvedimenti tardivi, ma soprattutto occorre modificare il calendario scolastico e predisporre dei trasporti adeguati per assicurare il rientro a scuola in presenza e in sicurezza.

“La scuola libera” è la rubrica dell’IBL curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.