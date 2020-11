“L’Opinione” a… tavola

Per la rubrica di cucina questa settimana proponiamo la ricetta di un importante dolce di fine pasto che risulta molto salutare: la crostata di frutta secca. La frutta secca, sia tra i Greci che tra i Romani, era considerata tra le prelibatezze delle seconde portate.

Tempo di preparazione: un’ora e 10 minuti.

Ingredienti per 6 persone: Per la pasta frolla: 300 grammi di farina; 120 grammi di zucchero; 180 grammi di burro; 3 tuorli d’uovo; una bustina di vanillina; 100 grammi di mandorle sgusciate e pelate; 150 grammi di pinoli; 100 grammi di gherigli di noci; 1 dl di miele; zucchero; marmellata di albicocche.

Preparazione:

Per la pasta frolla: impastate tutti gli ingredienti sino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo; avvolgere nella pellicola trasparente e conservare in frigo per 30 minuti; togliere il composto dal frigo e, con un matterello, stendere in una sfoglia di circa 1 cm; imburrare ed infarinare una tortiera, mettervi la pasta sfoglia, coprire con la marmellata di albicocche ed infornare a 180 gradi per 30 minuti; in un pentolino caramellare il miele con lo zucchero, versare la frutta secca ed amalgamare per qualche minuto sul fuoco. Quando la cottura sarà terminata, estrarre la pasta frolla dal forno, lasciarla raffreddare, sformare e coprire con la frutta secca caramellata prima di servire.

Buon appetito!