“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina, questa settimana vi proponiamo la ricetta di un dolce tipico della Baviera: gli Strauben. Si tratta di un dolce che proviene dal Tirolo austriaco e dal Trentino-Alto Adige, la cui ricetta fu creata da pasticceri della Casa reale asburgica nell’Ottocento; il suo nome significa tortuosi, dalla forma che assumono nella frittura.

Tempo di preparazione: 45 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 200 grammi di farina; 3 uova; 2,5 dl di latte; 20 grammi di burro; un bicchierino di grappa; zucchero a velo; marmellata di mirtilli rossi; olio di semi; sale.

Preparazione: sgusciare le uova e separare i tuorli dagli albumi; con un frullino, montate questi ultimi sino ad ottenere un composto spumoso; in una ciotola, sbattere con una frusta il latte con la farina setacciata e un pizzico di sale; unite i tuorli, il burro fuso e la grappa e continuate a sbattere aggiungendo gli albumi montati e mescolando dal basso verso l’alto con una spatola da cucina sino ad ottenere una pastella morbida e senza grumi; versare la pastella, un mestolo per volta, in un imbuto tenendo chiuso il foro col polpastrello di un dito e farla scendere piano piano dall’imbuto in una padella con abbondante olio bollente confezionando gli Strauben a forma di cerchi. Infine, friggere gli Strauben su entrambi i lati sino alla doratura, sgocciolarli con una schiumarola e farli asciugare sulla carta assorbente spolverando con lo zucchero a velo e servire unitamente alla marmellata di mirtilli rossi.

Buon appetito!