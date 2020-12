Nora Attal modella per la campagna Chanel Beauty

La modella marocchina-britannica Nora Attal apparirà nella nuova campagna Chanel Beauty, che uscirà in occasione del periodo natalizio.

Realizzato dal fotografo e regista londinese Thurstan Redding, il video della campagna vede i riflettori illuminare il viso della modella 21enne mentre mostra come utilizzare ombretto, mascara, bronzer e rossetto Chanel.

Lavorare con una casa storica e della fama di Chanel è un momento di svolta nella carriera di qualsiasi modella, e che la maggior parte di loro può soltanto sognare.

I fan di Chanel più attenti ricorderanno che Nora ha già prestato il suo volto al marchio parigino. Ha, infatti, recitato nella campagna di presentazione della stagione primavera 2019 insieme ad altre top model del calibro di Vittoria Ceretti, Adesuwa Aighewi, Hyun Ji Shin e Sarah Dahl, solo per citarne alcune.

Nora Attal è anche apparsa in passerella per la casa francese in diverse occasioni. Ha fatto il suo debutto per Chanel nel 2017 e ha continuato ad essere una presenza fissa camminando per la sfilata Métiers d’art Pre-Fall 2018 ad Amburgo e più recentemente nella sfilata di presentazione della stagione primavera 2021.

Nora è stata scoperta da Jonathan Anderson, fondatore di Jw Anderson, e ha girato una campagna per la casa di moda britannica nel 2014, prima ancora di muovere i primi passi su una passerella.

Con base a Londra e sotto contratto con l’agenzia Viva Model Management, Nora ha lavorato con numerosi designer e stilisti rinomati e ha sfilato per le principali case di moda, tra cui Fendi, Burberry e Valentino.

Quando non è in passerella, la potere trovare nelle copertine o tra le pagine di riviste prestigiose come le edizioni americana, araba e britannica di Vogue, oltre a pubblicizzare le campagne di rinomati marchi di moda tra cui Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Michael Kors e Alexander McQueen.

La modella ha recentemente fatto notizia dopo aver annunciato a ottobre il suo fidanzamento con il direttore della fotografia Victor Bastidas.

Sottotitolando una serie di immagini della proposta su Instagram, ha detto ai suoi followers: “Forever my life partner...”.

La proposta è avvenuta su una spiaggia di Formentera.

