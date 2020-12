“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina la proposta di questa settimana riguarda un dolce tipico venduto in tutto il mondo nei luoghi di divertimento e nelle fiere: le Frittelle Luna Park. Trattasi di soffici frittelle tonde, schiacciate e zuccherate.

Tempo di preparazione: 45 minuti più la lievitazione.

Ingredienti per 6 persone: 500 grammi di farina manitoba; 100 grammi di zucchero; 100 grammi di burro; 25 grammi di lievito di birra; 2,5 dl di latte; una bustina di vanillina; un limone; olio di semi e sale q.b..

Preparazione: su una spianatoia versare la farina a fontana formando un buco al centro e unire metà dello zucchero, il lievito di birra già sciolto nel latte caldo, la vanillina, la scorza del limone grattugiata e un pizzico di sale. In seguito impastare aggiungendo il burro ammorbidito e continuando sino ad ottenere un composto liscio e omogeneo; mettere il tutto in una ciotola, coprire con un canovaccio e far lievitare per 90 minuti; riprendere l’impasto, formare delle palline schiacciandole con il palmo della mano sino ad ottenere delle frittelle di circa 20 cm di diametro; ricoprire con il canovaccio e far lievitare per 30 minuti. Infine, friggere le frittelle nell’olio bollente, girandole spesso sino alla doratura, sgocciolare con una schiumarola, asciugare sulla carta assorbente e servirle cosparse con lo zucchero rimasto.

Buon appetito!