Il capitale immateriale: per una vera globalizzazione

Nella puntata n. 24 de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri e Serena Sileoni dialogano con Mario Alì (direttore generale per l’internazionalizzazione della ricerca del Miur) sugli aspetti fondamentali che rendono un Paese prospero: la formazione e la ricerca.

Quali sono le conseguenze dell’arretratezza del sistema educativo italiano? E perché è importante assumere un approccio positivo verso l’innovazione anche nel modo di fare scuola?

I tempi di crisi, come quello che stiamo vivendo, non devono essere visti come un ulteriore inciampo: e se fossero invece il momento giusto per ripensare il sistema e innalzare la sua qualità?

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.