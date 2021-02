“Califfato” e le donne: la serie su Netflix

Un imminente attacco dell’Isis in Svezia coinvolge alcune donne, tra cui una madre in crisi, una vivace studentessa e una poliziotta ambiziosa. È “Califfato” la serie tv scandinava disponibile su Netflix: otto le puntate dirette da Goran Kapetanović.

Tensioni, donne protagoniste – apparentemente diverse tra loro, tutte accomunate da coraggio e tenacia – oltre al fondamentalismo religioso: ecco il mix “esplosivo” ambientato nel 2015. Una serie tv da vedere tutta d’un fiato, tra un crescendo di stati d’animo e odio. Al centro di tutto l’ipotesi di un attentato in Svezia, Paese dove viene spedito Ibbe, il cui compito è quello di individuare giovani pronti a morire come martiri in attacchi terroristici.

Da un’idea di Wilhelm Behrman e Niklas Rockström – con Aliette Opheim, Gizem Erdogan e Amed Bozan – “Califfato” sarà un saliscendi di violenze, emarginazioni, disillusioni, voglia di scappare. La stagione è concentrata soprattutto sul reclutamento e indottrinamento ideologico di giovani europei, più precisamente giovani musulmani di seconda generazione. Il tutto sull’asse Svezia-Siria, un ponte distante ma che allo stesso tempo coinvolge caratteri psicologici, vita sociale e drammi dei protagonisti.