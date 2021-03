Puntuale anche questa settimana la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “Costanza e buoni propositi” di Alessia Gazzola (Longanesi editore).

Alessia Gazzola (Messina, 1982) è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011, cui sono seguiti Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Non è la fine del mondo (2016), Un po’ di follia in primavera (2016), Arabesque (2017), Il ladro gentiluomo (2018), vincitore del premio Bancarella 2019 e Lena e la tempesta. Con Questione di Costanza (2019) inaugura una nuova serie di romanzi incentrati sul personaggio di Costanza.

La Storia

Un romanzo sorprendente per la sua capacità di brillare e lasciarsi adorare fin dalle prime pagine, un percorso emozionale da vivere tutto d’un fiato. La protagonista è Costanza, donna enigmatica e imprevedibile, capace di amare e di odiare al tempo stesso, con una personalità tutta da scoprire.

“Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma, abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le sfide della vita”.

La vita spesso spiazza e destabilizza proprio quando il futuro pare essere già scritto, allora bisogna essere in grado di adattarsi, liberando tutta la propria resilienza e alimentando speranze inattese verso orizzonti impensabili. Costanza mescola abilmente cuore e testa, tentando di evitare ogni ostacolo che la vita si diverte a porle di fronte, accogliendo in sé ogni singolo raggio di luce.

Alessia Gazzola dà vita a un personaggio meraviglioso, gettando le basi per una serie di avventure dall’irresistibile aroma letteraria. Una storia che ne contiene altre cento.