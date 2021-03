“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un primo piatto completo e succulento per la sua sapidità e freschezza: “Pennette ai caprini”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di pennette; 50 grammi di prosciutto crudo; 200 grammi di formaggi caprini morbidi e freschi; parmigiano grattugiato, prezzemolo, olio evo e sale q.b..

Preparazione: tagliare il prosciutto a listarelle; versare i caprini in una ciotola e, con una forchetta, amalgamarli con il prezzemolo tritato finemente e 2 cucchiai di olio evo; mettere il composto a bagnomaria per tenerlo in caldo; lessare le pennette e, al dente, scolarle e versarle nella ciotola con la salsa di caprino aggiungendo il prosciutto; mescolare bene per favorire l’amalgama tra gli ingredienti, aggiungendo un poco di acqua di cottura della pasta se il composto dovesse risultare troppo asciutto; versare il tutto in un piatto da portata e servire con un filo d’olio spolverando con il parmigiano.

Buon appetito!