Libertà e Coronavirus

Beniamino Di Martino è un prete che ha il coraggio di indagare e giudicare gli atti e i fatti che tormentano il nostro quotidiano. Di più, ci rassicura sulla circostanza che sorprenderci alfieri della Tradizione è reazione normale, come il nostro scalpitare per le libertà così maltrattate dai virus venuti da lontano.

Non sono riflessioni a caldo come dichiara in copertina, ma freddissime, come la lama della spada. Sono riflessioni geometriche che si tengono insieme senza forzature nel chiaro orizzonte impersonato dall’autore, che ben si intrecciano per metodo d’indagine, raffinata ironia e riuscite metafore.

Un lavoro copioso, meticoloso, dalla bibliografia che rapisce l’attenzione e ne rallenta la lettura per il tempo della riflessione e della scoperta. I capitoli e i paragrafi sono già risposte alle domande che si sviluppano intorno all’attualità: il Coronavirus in tutto e per tutto. Un vero virus per tutte le longitudini, che rende pavidi: ubriachi di relativismo scoprono pure quello scientifico, creduto immune; impauriti, tentano riparo nel nuovo dogma del politicamente corretto, virus culturale e impositivo.

Tutto è ugualmente diverso, tutto è bene e buono in qualche modo, ma tutto non si può avere: non tutto può essere ricompreso nella nuova pianificazione. Infatti, si rimane sempre al delitto tentato, giacché la società non esiste e l’uomo ha la sua immutabile natura nella ricerca della felicità. È un libro per coraggiosi, reazionari, restauratori, conservatori; per laici e non laicisti, per cristiani liberi. È anche un libro-manifesto, è la summa teleologica per un’area politica ancora in cerca d’autore che necessita di trovare la sua sintesi, unica via per la vera alternativa allo “Stato massimo” con l’aggravante del “progressismo”.

Lo studioso Don Beniamino ci mostra i luoghi dove la libertà si nasconde per ritrovarla, sceglierla di nuovo e ancora! Non so perché, o forse sì, ma questo libro mi fa risuonare nella mente le campane a festa della Cavalleria Rusticana.

(*) Responsabile dipartimento Scuola Libera di Rete Liberale

Beniamino Di Martino, “Libertà e Coronavirus. Riflessioni a caldo su temi sociali, economici, politici e teologici”, Monolateral