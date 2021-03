“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un primo piatto sano e leggero adatto anche per i vegani: “Riso integrale con carote al basilico”.

Tempo di preparazione: 12minuti più la cottura.

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di riso integrale; 4 carote; 2 cipollotti freschi; 2 coste di sedano; 2 litri circa di brodo vegetale; basilico, olio evo e sale q.b..

Preparazione: spuntare e pulire le carote tagliandole, poi, a rondelle; togliere i filamenti dal sedano e tagliarlo a cubetti; sbucciare i cipollotti e tagliarli a rondelle; versare gli ortaggi in una casseruola aggiungendo 2 cucchiai di olio e lasciarli cuocere per 3 minuti a fuoco lento; unire il brodo vegetale bollente e riprendere la cottura; lessare il riso nel brodo con le verdure per circa 40 minuti, unendo altro brodo bollente se dovesse asciugarsi; alla fine della cottura il riso dovrà risultare umido; versare il composto in un piatto da portata, regolarlo di sale, spolverarlo con il basilico tritato e aggiungendo un filo d’olio evo.

Buon appetito!